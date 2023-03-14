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+7 (922) 176-63-75
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+7 (922) 176-63-75
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Теплицы от производителя под поликарбонат
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Работаем с 2007 года
Доступные цены
Собственное производство
Гарантия на продукцию 5 лет
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Теплицы
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Поликарбонат
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Брикеты RUF
Производство теплиц в Екатеринбурге
Компания «Ателье Теплиц» — один из крупнейших производителей теплиц и парников под сотовый поликарбонат Уральского федерального округа. Мы работаем с 2007 года!
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Устанавливаем теплицу или
привозим доставку
Оплата после окончания работ
или при получении продукции
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Теплицы
оптом
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Контакты
teplica-ekb@mail.ru
ПН-ПТ - 9:00-17:00; СБ-ВС - 9:00-14:00
Екатеринбург, промзона Новосвердловской ТЭЦ, строение 6А/2
+7 (922) 176-63-75,
+7 (343) 271-79-39
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Введите ваши контактные данные
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Я согласен с политикой конфиденциальности
Отправить